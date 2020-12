Líderes religiosos de todo o mundo assinam declaração pelos direitos dos homossexuais e pelo fim das terapias de conversão

247 - Cerca de 400 líderes religiosos de todo o mundo assinaram uma declaração pedindo o fim da terapia de conversão e das restrições aos direitos dos homossexuais. O documento, organizado pela instituição de caridade Fundação Ozanne, foi assinado por lideranças religiosas de 35 países, incluindo cristãos, judeus, sikhs, hindus, budistas e muçulmanos. O ativista anti-apartheid Desmond Tutu está entre os signatários do texto.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, um relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais (ILGA) aponta que 69 países que integram a Organização das Nações Unidas ainda possuem leis contra os direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Ainda conforme o documento “Homofobia de Estado 2020”, apenas o Brasil, Malta, Alemanha e Equador instituíram alguma norma para impedir as terapias de conversão.

O anúncio oficial da declaração será feito de forma virtual nesta quarta-feira (16) e marcará o lançamento da Comissão Interreligiosa Global sobre Vidas LGBT+. Para a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido Wendy Morton, a declaração conjunta marca “um passo importante em direção à igualdade". “Apoiamos totalmente o seu apelo para acabar com a violência, a discriminação e a criminalização contínua da conduta homossexual em 69 países”, disse Morton em entrevista à Fundação Thomson Reuters.

O conhecimento liberta. Saiba mais