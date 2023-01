Lisa Marie Presley, filha de Elvis, morre aos 54 anos

Apoie o 247

LOS ANGELES (Reuters) - A cantora Lisa Marie Presley, filha única do "Rei do Rock", Elvis Presley, morreu na quinta-feira aos 54 anos após ser levada às pressas para um hospital na região de Los Angeles, disse sua mãe.

"É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", disse sua mãe, Priscilla Presley, em um comunicado.

"Ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda", acrescentou o comunicado.

Lisa Marie Presley sofreu uma parada cardíaca em sua casa em Calabasas, subúrbio de Los Angeles, segundo o site de entretenimento TMZ. Ela foi então levada para o hospital na quinta-feira.

Ela compareceu à premiação do Globo de Ouro em Beverly Hills no início desta semana, onde o ator Austin Butler ganhou o prêmio de melhor ator por interpretar seu pai no filme "Elvis".

Butler prestou homenagem a Lisa Marie Presley e sua mãe durante seu discurso de aceitação. Elvis Presley morreu de parada cardíaca em agosto de 1977, aos 42 anos.

Presley foi lembrado por estrelas de Hollywood, incluindo Tom Hanks --co-estrela de Butler no filme "Elvis"--, Rita Wilson e John Travolta, bem como a estilista Donatella Versace.

"Nossos corações estão partidos com a morte repentina e chocante de Lisa Marie Presley esta noite. Tom e eu passamos algum tempo com a família durante a turnê promocional do filme de Elvis. Lisa Marie foi tão honesta e direta, vulnerável, em um estado de expectativa sobre o filme", disse Rita Wilson, atriz e esposa de Hanks, em um post no Instagram.

"Lisa, menina, sinto muito. Vou sentir sua falta, mas sei que a verei novamente. Meu amor e coração vão para Riley, Priscilla, Harper e Finley", escreveu o ator Travolta no Instagram, referindo-se a às filhas e à mãe de Lisa Marie Presley.

CARREIRA MUSICAL, CASAMENTOS

Lisa Marie Presley nasceu em 1º de fevereiro de 1968 em Memphis, Tennessee, e tornou-se proprietária da mansão Graceland de seu pai, uma atração turística popular na cidade. Ela tinha 9 anos quando Elvis morreu lá.

Sua própria carreira musical começou com um álbum em 2003, "To Whom It May Concern". Foi seguido por "Now What" de 2005, e ambos atingiram o top 10 da parada de álbuns da Billboard 200. Um terceiro álbum, "Storm and Grace", foi lançado em 2012.

Ela foi casada quatro vezes. Ela se casou com o astro pop Michael Jackson em 1994, apenas 20 dias após o divórcio de seu primeiro marido, o músico Danny Keough. O casal de destaque se divorciou em 1996, quando Jackson estava lutando contra acusações de abuso sexual infantil.

Presley se casou com o ator Nicholas Cage, um fã de seu pai, em 2002. Cage pediu o divórcio quatro meses depois.

Seu quarto casamento foi com seu guitarrista e produtor musical Michael Lockwood. O divórcio foi finalizado em 2021.

Seu único filho, Benjamin Keough, ele próprio músico, morreu em 2020 aos 27 anos, uma morte considerada suicídio pelo legista do condado de Los Angeles.

Ela deixa a filha Riley Keough, de 33 anos, uma atriz, e as filhas gêmeas Harper e Finley Lockwood, de 14 anos.

