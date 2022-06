Lituânia está pronta para expandir bloqueio de Kaliningrado, diz presidente

Apoie o 247

RT - Vilnius está pronta para expandir a lista de mercadorias proibidas de transitar para o enclave russo de Kaliningrado, caso a União Europeia introduza novas sanções contra Moscou, disse o presidente lituano Gitanas Nauseda nesta quarta-feira. O país também está pronto para enfrentar quaisquer medidas de retaliação em potencial que a Rússia possa introduzir, disse ele à Reuters em entrevista.

“Estamos prontos e preparados para ações hostis da Rússia, como a desconexão do sistema BRELL [rede elétrica] ou outras”, disse Nauseda.

O presidente enfatizou que as restrições de trânsito não foram uma medida soberana da Lituânia, mas apenas a implementação das sanções da UE contra Moscou introduzidas pelo conflito em andamento na Ucrânia. “Sentimos o apoio da União Europeia, porque esta é uma decisão da União Europeia” , disse ele, acrescentando que o país está pronto para ampliar a lista de produtos proibidos caso o bloco introduza novas restrições contra a Rússia.

“Estamos ansiosos para implementar as próximas etapas das sanções, e seria muito bom se a Comissão Europeia explicasse seu conteúdo às autoridades russas. Poderia remover algumas das tensões atuais, que não são do interesse da União Europeia ou da Rússia”, afirmou Nauseda.

No fim de semana, a operadora ferroviária nacional da Lituânia proibiu o fluxo de mercadorias sancionadas entre a região e o resto da Rússia, citando diretrizes da Comissão Europeia. As restrições também afetaram o tráfego rodoviário no enclave, de acordo com autoridades de Kaliningrado. Tanto Vilnius quanto a UE insistem que as restrições não equivalem a um “bloqueio” do enclave.

Moscou, no entanto, classificou inequivocamente o movimento de Vilnius como um “bloqueio econômico” da região de Kaliningrado, afirmando que violou as obrigações internacionais do país de garantir o trânsito ininterrupto de mercadorias para o enclave. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que a decisão de Vilnius foi "sem precedentes" e uma "violação de tudo e qualquer coisa".

O chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolay Patrushev, alertou que o “bloqueio” pode invocar uma resposta de Moscou que “terá um sério impacto negativo sobre o povo da Lituânia”.

“É claro que a Rússia responderá a ações hostis. Medidas apropriadas estão em andamento e serão adotadas em um futuro próximo”, disse Patrushev a repórteres durante uma visita a Kaliningrado na terça-feira.

