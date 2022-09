Liz Truss pode se tornar “um desastre não apenas para Escócia, mas para todo Reino Unido”, diz premiê escocesa

Apoie o 247

ICL

RT - A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, afirmou que a próxima primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, pode se tornar “ um desastre não apenas para a Escócia, mas para todo o Reino Unido”.

Seus comentários vieram em resposta a uma reportagem do Sunday Times sugerindo que a equipe de Truss estava considerando aumentar o limite de votos para um potencial segundo referendo da independência escocesa.

Falando à Sky News no domingo, um dia antes de o secretário de Relações Exteriores ser revelado como o vencedor da disputa pela liderança, Sturgeon disse que falar sobre bloquear um referendo ou “ manipular as regras ” era um sinal de “ fraqueza fundamental. ”

De acordo com o Sunday Times, Truss está procurando aprovar uma nova lei que proibiria outro referendo de independência até que pesquisas mostrem que 60% da população escocesa apóia um novo plebiscito por pelo menos um ano. O nível atual de apoio ao referendo é significativamente menor do que o limite potencial, de acordo com uma pesquisa recente realizada pelo The Sunday Times.

“Só porque você teme perder uma disputa democrática, não é uma desculpa ou não torna aceitável reescrever as regras da democracia”, disse Sturgeon, que quer realizar um segundo referendo em outubro.

No referendo de 2014, os escoceses votaram por 55% a 44% para permanecer no Reino Unido, mas, após o Brexit, Sturgeon renovou sua tentativa de alcançar a independência da Escócia.

Na mesma entrevista à Sky News, o primeiro-ministro também acusou Truss de se concentrar nas “ obsessões ” de “um número muito, muito pequeno de membros do Partido Conservador ” e não nas necessidades das pessoas comuns que “precisam desesperadamente de ajuda para alimentar o crianças e aquecer suas casas”.

“Se ela governar como fez campanha durante o verão, será um desastre, não apenas para a Escócia, mas para todo o Reino Unido”, disse Sturgeon.

Ela afirmou que ficaria claro se Truss “vai governar como primeiro-ministro com foco nas prioridades reais do país ou não ” nas primeiras 24 a 48 horas de seu mandato.

