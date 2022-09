London Bridge: protocolo prevê três dias de visitas ao caixão da rainha Elizabeth II

Apoie o 247

ICL

247 - O corpo da rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira (8) aos 96 anos, ficará no Palácio de Westminster por três dias recebendo visitas. De acordo com o plano conhecido como "Ponte de Londres", o primeiro-ministro será alertado com a seguinte frase: "a Ponte de Londres está inoperante", o que significa que a rainha morreu. Será colocado um aviso nos portões da residência oficial da monarca, o Palácio de Buckingham. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (8) pelo portal G1.

O Centro de Resposta Global (FCDO) enviará a notícia para os 15 governos fora do Reino Unido onde a rainha é Chefe de Estado, e para os outros 38 países onde ela é respeitada.

O corpo da rainha embarcará numa viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia. Ele receberá uma moção de condolências no Parlamento escocês e participará de um serviço na Catedral de St Giles, em Edimburgo.

A primeira-ministra Liz Truss fará pronunciamento oficial e programará evento com o novo Rei.

O Conselho de Adesão deve se reunir com o príncipe Charles Philip Arthur George, que assume o trono britânico após a morte da rainha Elizabeth II.

Daqui a cerca de 10 dias, o retrato da rainha ficará pendurado com uma fita preta em todas as prefeituras por um mês (o período de luto), até de ser transferido para um “local adequado” e trocado por um retrato do novo rei.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.