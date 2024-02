"Loucura", "irresponsável": Mélenchon protesta contra possível envio de tropas francesas para guerra contra Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira (27) que países europeus estão cogitando enviar tropas para a Ucrânia, mas ponderou que não há consenso sobre isto. Por enquanto, o acordo é intensificar os esforços para entregar mais munições a Kiev. Cerca de 20 líderes europeus reuniram-se em Paris para discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Não há consenso nesta fase... para enviar tropas ao terreno. Nada deve ser excluído. Faremos tudo o que for necessário para que a Rússia não vença", disse Macron aos jornalistas.

Líder da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon reagiu pelo X, antigo Twitter, à possibilidade de envio de tropas francesas à Ucrânia. Ele afirmou que apenas sugerir a participação direta da França no conflito com a Rússia já seria irresponsabilidade, e lembrou que os dois países são potências nucleares. "O envio de tropas para a Ucrânia nos transformaria em beligerantes. A guerra contra a Rússia seria uma loucura. Esta escalada verbal belicosa de uma potência nuclear contra outra potência nuclear importante já é um ato irresponsável. O Parlamento deve ser consultado e dizer não. Nenhuma guerra! É mais do que hora de negociar a paz na Ucrânia com cláusulas de segurança mútua!".

L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Le Parlement doit être saisi et… February 26, 2024

