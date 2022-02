Lukashenko diz que Putin considerará ataque à Bielorrússia como ofensiva contra a própria Rússia

O líder bielorrusso salientou que a Otan está rapidamente construindo forças na fronteira com a Bielorrússia na Polônia e nos países bálticos edit

TASS - O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que recebeu garantias do presidente russo, Vladimir Putin, de que a liderança russa consideraria um ataque contra a Bielorrússia como um ataque contra a própria Rússia. Um canal do Telegram próximo ao serviço de imprensa presidencial da Bielorrússia divulgou um vídeo com a declaração de Lukashenko nesse sentido na quinta-feira.

"Nós temos um grupo conjunto. Parte dele está na fronteira ocidental da Rússia. Eu pedi a ele [o presidente russo] para evitar usar parte desse grupo. Para mantê-lo em reserva apenas no caso de algo acontecer. A resposta foi: 'eu prometo a você que qualquer ataque contra ou apenas um passo através da fronteira para o território bielorrusso significará que eles atacaram a Rússia'", disse Lukashenko, citando Putin.

"Gostaria que eles [no Ocidente] ouvissem e entendessem isso. E se abstivessem de mentir e inventar falsificações", acrescentou Lukashenko.

Além disso, salientou que a Otan estava rapidamente a construir forças na fronteira com a Bielorrússia na Polónia e nos países bálticos.

