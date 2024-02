Lula anuncia aporte brasileiro para UNRWA e defende Estado palestino soberano

Apoie o 247

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o Brasil fará uma nova doação para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA), no momento em que vários países, como os Estados Unidos, decidiram cortar fundos para a organização.

Lula disse ainda, em discurso na sede da Liga Árabe, no Cairo, que o Brasil mantém sua defesa da existência de um Estado palestino soberano e sua admissão como membro pleno da ONU.

"O governo brasileiro fará novo aporte de recursos para a UNRWA. Exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições", disse o presidente.

Lula chamou de "desumanidade e covardia" a suspensão de aportes dos países ricos à agência, anunciada depois que Israel acusou a agência de acobertar funcionários que atuariam para o Hamas.

"As recentes denúncias contra funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-la", defendeu.

