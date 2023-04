Lula anuncia conversa com Trudeau sobre guerra na Ucrânia: 'falamos sobre importância da paz'

Em publicação feita nas redes sociais, presidente disse que conversa com primeiro-ministro canadense foi "longa e boa" e o convidou para visitar o Brasil edit

247 - O presidente Lula (PT) anunciou, via redes sociais, que teve uma "longa e boa" conversa com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, na tarde desta quinta-feira (20). Durante a conversa, eles abordaram assuntos como desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e a guerra na Ucrânia.

Lula também convidou Trudeau para visitar o Brasil, em uma tentativa de estreitar os laços entre os dois países. O Canadá é um importante parceiro comercial do Brasil, principalmente no setor de mineração e energia.

Em relação à guerra na Ucrânia, o presidente enfatizou que um dos temas debatidos foi "a importância da paz." Uma das pautas mais defendidas por Lula é a criação de um grupo de países não envolvidos com a guerra, com foco em construir e intermediar uma saída negociada para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

