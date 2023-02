Lula autoriza envio de ajuda humanitária para a Turquia e Chile, atingidos por desastres naturais

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou, nesta quarta-feira (9), o envio de ajuda à Turquia e ao Chile em decorrência dos desastres naturais enfrentados pelos dois países. A Turquia, juntamente com a Síria, sofreu um terremoto na madrugada da segunda-feira (6) que deixou mais de 11 mil mortos. Já o Chile vem sendo atingido por uma série de incêndios florestais fora de controle que já resultaram na morte de 26 pessoas.

De acordo com um divulgado pelo Palácio do Planalto, as ações previstas estão orçadas em R$ 13, 5 milhões e terão duração de duas semanas. A equipe de busca e resgate que deverá ser deslocada para a Turquia envolve 22 especialistas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e do Espírito Santo.

“Para o Chile, o governo brasileiro autorizou o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) equipada para o combate aos incêndios (com tripulação e equipe de campo), além de aeronaves-cisternas, veículos, equipamentos e materiais. O apoio irá reforçar a ação de 60 brigadistas disponibilizados pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Outros seis especialistas em Comando e Controle e em comportamento do fogo devem reforçar a equipe de ajuda humanitária no país”, destaca o comunicado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.