Lula chega na Bélgica e é recebido por brasileiros

247 - O ex-presidente Lula (PT) foi recebido pela comunidade brasileira na Bélgica, neste domingo, 14, informou o perfil do petista no Twitter. Na sexta-feira, 12, Lula esteve na Alemanha e foi recebido pelo futuro chanceler do país, Olaf Scholz, líder do Partido Social-Democrata (SPD).

“Já em Bruxelas sendo recebido com muito carinho pela comunidade brasileira na Bélgica. Amanhã estaremos no Parlamento Europeu para um dia intenso de muito trabalho e diálogo em defesa do povo brasileiro”, informou Lula nas redes sociais.

November 14, 2021

