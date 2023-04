Lula chega para reunião com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) já chegou ao Palácio Presidencial para a reunião com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

O mandatário brasileiro ouviu o hino nacional ao lado do Xeique e participará do Iftar (refeição ingerida durante a noite com a qual se quebra o jejum diário durante o mês islâmico do Ramadã).

>>> Em Abu Dhabi, Lula negocia acordos comerciais e de meio ambiente

A refeição será ofertada em homenagem a Lula e à primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Após o evento, o presidente brasileiro falará à imprensa.

Lula é recepcionado para reunião com o Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan

🎥 Audiovisual/PR pic.twitter.com/DZ4zRGl9Ld — Brasil 247 (@brasil247) April 15, 2023

Execução do hino do Brasil aqui em Abu Dhabi 🇧🇷🇦🇪 pic.twitter.com/kRLVqrGpzi — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 15, 2023

