Lula conversa com Zelensky e reafirma busca pela paz

"Reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo", afirmou Lula no Twitter

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymr Zelensky, por vídeo nesta quinta-feira, 2. Zelensky buscou apoio para seu país, querendo uma condenação do presidente brasileiro à Rússia.

Enquanto Lula disse que a invasão russa foi um equívoco, ele negou enviar munições à Ucrânia, como foi requisitado pela Alemanha. Por este motivo, A Alemanha decidiu embargar a exportação de 28 blindados fabricados no Brasil para as Filipinas.

Lula explicou que enviar as munições seria como entrar na guerra, que é preciso unir um grupo de países para negociar a paz.

“Tive uma reunião por vídeo agora com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém”, publicou Lula no Twitter.

Os ministros das Relações Exteriores de Brasil e Rússia, Mauro Vieira e Sergei Lavrov, se encontraram antes da abertura da reunião de chanceleres do G20, em Nova Délhi, nesta quarta-feira, 1°. Lavrov pretende visitar o Brasil em abril.

