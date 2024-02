Lula convida primeiro-ministro etíope para Aliança Global Contra a Fome

Presidente brasileiro teve reunião bilateral com Abiy Ahmed nesta sexta-feira e ouviu do líder africano a confirmação de que ele estará na Cúpula do G20, no Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) deu início nesta sexta-feira (16) à sua primeira visita oficial à Etiópia, marcando um importante passo no fortalecimento das relações bilaterais entre o Brasil e o país africano. A visita, que incluiu uma série de compromissos diplomáticos e comerciais, destaca o compromisso do governo brasileiro em promover parcerias estratégicas com nações africanas.

Pela manhã, o presidente Lula participou de uma cerimônia de deposição de flores em um monumento na capital etíope, Adis Abeba, em homenagem aos heróis da batalha de Ádua, um marco histórico na resistência etíope contra a Itália em 1896.

continua após o anúncio

Em seguida, o presidente teve reuniões bilaterais com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, onde foram discutidos diversos temas de interesse mútuo, incluindo a modernização do sistema de governança global e a integração da Etiópia na Aliança Global Contra a Fome, uma iniciativa liderada pelo Brasil à frente do G20. Além disso, o primeiro-ministro confirmou sua participação na Cúpula do G20, que acontecerá em novembro no Rio de Janeiro.

A visita do presidente Lula à Etiópia representa uma etapa fundamental no relançamento da política externa brasileira para países africanos. Com uma população de 125 milhões de habitantes e uma economia em crescimento, a Etiópia desempenha um papel crucial no cenário africano e internacional. A recente adesão da nação ao BRICS e sua presença na União Africana demonstram seu potencial como parceiro estratégico para o Brasil.

continua após o anúncio

No campo das relações bilaterais, o comércio entre o Brasil e a Etiópia vem crescendo, com um fluxo de negócios de US$ 23,8 milhões em 2023, principalmente em exportações brasileiras de combustíveis, máquinas agrícolas e produtos industrializados. Para fortalecer ainda mais esses laços comerciais, o Brasil enviou uma missão empresarial à Etiópia em dezembro de 2023, com representantes de diversos setores, incluindo o Ministério das Relações Exteriores e a ApexBrasil.

A visita do presidente Lula à Etiópia é acompanhada por uma comitiva de ministros, cujo objetivo é estreitar parcerias e acordos com países africanos. O ministro Wellington Dias, responsável pelo Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou a importância dessa iniciativa, ressaltando a diversidade e o potencial do continente africano.

continua após o anúncio

Outro aspecto importante dessa visita é a troca de boas práticas e experiências entre instituições brasileiras e africanas. O ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria-Geral da União, enfatizou a colaboração no combate à corrupção e na promoção da integridade institucional.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: