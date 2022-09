Lula costura planos para resgatar credibilidade internacional do Brasil, arrasada por Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) já tem planos para recuperar a imagem internacional do Brasil, que foi completamente arrasada pelo governo Jair Bolsonaro (PL). Em mensagem no Twitter nesta terça-feira (27), inclusive, Lula disse querer resgatar o orgulho dos brasileiros.

De acordo com Jamil Chade, do UOL, o principal meio para recuperar a imagem do Brasil será a agenda ambiental. "Uma das opções sob consideração seria a rápida convocação de uma cúpula do clima, seja no âmbito mundial ou regional. O evento serviria para que Lula apresentasse seus compromissos ambientais e costurasse alianças. A meta seria desmontar o clima de desconfiança por parte da comunidade internacional em relação ao Brasil. Ao longo dos últimos anos, a questão climática esteve no centro da deterioração da inserção do Brasil no mundo".

O jornalista lembra que Bolsonaro teve à frente do Itamaraty, por dois anos, Ernesto Araújo, figura que negava a importância da conservação ambiental, o que levou o Brasil a ser visto como inimigo da agenda climática.

O ex-presidente também trabalha com a ideia de criar uma cooperação com outros países em desenvolvimento para lutar contra o desmatamento, contando com o financiamento de nações ricas. A aliança contaria com africanos e asiáticos. "Mas o próximo governo brasileiro terá um sério desafio na Europa. O bloco caminha em ritmo acelerado para estabelecer uma sobretaxa para produtos agrícolas que tenham causado desmatamento. Se aplicado, a nova lei poderá ampliar o protecionismo contra as exportações nacionais em setores como soja, carne, milho e outros produtos. Uma das avaliações é de que a nova lei foi resultado de uma incapacidade de diálogo com o Brasil, sob o governo Bolsonaro. Para diplomatas, os europeus há anos buscavam motivo para criar novos muros para os produtos brasileiros. E, com o negacionismo climático por parte do Planalto, encontraram um 'argumento perfeito' para impor as barreiras".

Lula também trabalhará para aumentar a integração entre países da América Latina, aproveitando a onda de governos progressistas na região. "Uma das percepções é de que essa nova integração não deva mais apenas estar centrada em reduções de tarifas de importação. Mas também em temas como a questão social, meio ambiente e democracia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.