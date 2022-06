Lula defende Assange: "ele denunciou as falcatruas dos Estados Unidos"

Apoie o 247

ICL

247 - Em evento do Partido dos Trabalhadores em Maceió (AL), o ex-presidente Lula fez uma dura crítica à aprovação pelo Reino Unido da extradição para os Estados Unidos do fundador do WikiLeaks, Julian Assange.

Lula afirmou que Assange deveria receber um Prêmio Nobel pelas diversas denúncias feitas contra as "falcatruas" dos Estados Unidos, como na ocasião em que Washington espionou a ex-presidente Dilma Rousseff e a Petrobrás.

“E nós que estamos aqui falando de democracia, precisaríamos perguntar que crime o [Julian] Assange cometeu. É o crime que todos vocês cometeram: falaram a verdade. Mostrar que os Estados Unidos da América do Norte através de seu departamento de investigação, através do seu Departamento de Estado, da CIA, estava grampeando muitos países do mundo e, inclusive, grampeando a presidenta Dilma Rousseff. Ele denunciou as falcatruas feitas no país mais importante do planeta”, disse Lula. “Esse cidadão deveria estar recebendo um prêmio Nobel, esse cidadão deveria estar recebendo Oscar de decência e coragem porque denunciou ao planeta um país espionando outro país. E os Estados Unidos ainda tiveram coragem de pedir desculpas à Angela Merkel, mas não teve coragem ou não sentiu necessidade de pedir desculpas ao Brasil”, prosseguiu.

Segundo o ex-presidente, os verdadeiros criminosos são os espiões dos Estados Unidos que tiveram suas atividades vazadas pelo WikiLeaks. “Se alguém cometeu um crime, foi quem, em nome dos Estados Unidos, estava espionando o planeta Terra, espionando outros países, inclusive, espionando a nossa Petrobrás, inclusive acionando a nossa Petrobras logo após a descoberta do pré-sal”, finalizou.

