'Lula denuncia o genocídio porque as crianças de Gaza preferem morrer', diz Janja

247 - A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, foi às redes sociais defender o seu marido, o presidente Lula, dos ataques que vem sofrendo de sionistas por conta de suas críticas contundentes à guerra genocida perpetrada por Israel na Faixa de Gaza, que já deixou quase 30 mil mortos.

Segundo Janja, Lula, ao falar em genocídio, expõe o drama das crianças palestinas, um dos principais alvos das forças armadas israelenses no genocídio.

"Quando o presidente Lula fala do genocídio e da situação dramática das pessoas que se encontram em Gaza, é sobre isso que ele está falando. Sobre uma situação tão desumana onde crianças de apenas cinco anos relatam aos médicos que prefeririam morrer, segundo Christopher fala em seu discurso, e acrescenta que foi criada uma nova sigla ao vocabulário de seus colegas nos hospitais: CFSFS – criança ferida sem família sobrevivente", escreveu Janja em postagem na rede social X.

O vídeo que acompanha o texto na postagem é de uma fala do secretário-geral do Médicos Sem Fronteiras, Christopher Lockyear, sobre a crise humanitária em Gaza, desencadeada pelos ataques indiscriminados de Israel no enclave sitiado desde 7 de outubro do ano passado.

“Nossos pacientes apresentam lesões catastróficas, amputações, membros esmagados e queimaduras graves. (...) Não há leitos hospitalares, nem medicamentos e suprimentos suficientes. Os cirurgiões não tiveram escolha senão realizar amputações sem anestesia em crianças.” Essas são… pic.twitter.com/S658Pe7WO6 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 26, 2024

