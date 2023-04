Lula deve trazer da China grandes investimentos em infraestrutura, diz Marco Fernandes

"É um dos encontros geopolíticos mais importantes do ano", diz o editor do Notícias da China edit

247 – O pesquisador do Instituto Tricontinental e editor do boletim Notícias da China, Marco Fernandes, concedeu uma entrevista ao programa Bom Dia 247 nesta quarta-feira 12, em que discutiu a importância da viagem do presidente Lula à China, além de outros temas relacionados à cooperação sino-brasileira e geopolítica global. "É uma viagem extremamente significativa, uma vez que representa um dos encontros geopolíticos mais importantes deste ano. O comércio bilateral entre Brasil e China alcançou a marca de US$ 150 bilhões, com um forte superávit brasileiro, mas precisa ser qualificado", diz ele.

O pesquisador destacou que a Fiocruz fará um acordo com institutos chineses para a pesquisa de doenças tropicais e vacinas, e que também haverá acordos na área de satélites, além de políticas de combate à fome e agricultura familiar. Outro ponto abordado por Fernandes é a importância de buscar investimentos em infraestrutura, o que pode ser facilitado pela expertise chinesa nesse campo. Ele citou como exemplo os 20 mil quilômetros de trens de alta velocidade da China e um trem de altíssima velocidade que fará o trajeto Pequim-Xangai em duas horas e meia.

Fernandes disse que possivelmente o Brasil fará a adesão ao projeto da nova rota da seda, iniciativa chinesa que busca integrar economicamente a Ásia, a Europa, a América Latina e a África. Para o pesquisador, essa adesão pode ser benéfica para o Brasil, especialmente no que diz respeito à infraestrutura e logística.

Dilma no banco dos BRICS

Outro tema abordado por Fernandes foi a escolha da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. "A escolha foi excelente, uma vez que o banco carecia de liderança", diz ele. Fernandes também ressaltou a importância da utilização do fundo de US$ 100 bilhões do Banco dos BRICS, o que pode significar que os países do Sul Global não precisarão mais recorrer ao Fundo Monetário Internacional.

Por fim, o pesquisador falou sobre a importância da criação de alternativas ao comércio em dólar, uma das grandes prioridades da China. Ele mencionou que a China já fez isso com 25 países e regiões, o que pode representar uma mudança significativa no sistema financeiro global.

Fernandes também defendeu que o esforço de paz na Ucrânia deve ser liderado pela China, com a ajuda do Brasil, uma vez que ambos os países têm um papel importante a desempenhar nessa questão.

A entrevista de Marco Fernandes ao programa Bom Dia 247 trouxe importantes reflexões sobre a cooperação sino-brasileira e geopolítica global. As palavras do pesquisador servem como um importante guia para entender as principais questões envolvidas nesse relacionamento estratégico. Assista:

