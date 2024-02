'Lula deveria considerar como um elogio', diz chanceler palestino sobre ataque de Israel ao presidente

Apoie o 247

247 - O chanceler palestino, Riyad Al Malik, qualificou a decisão do governo israelense de considerar o presidente Lula (PT) 'persona non grata' como uma "estupidez" e um "ato de imaturidade política. “Lula deveria considerar a declaração [de persona non grata] como um elogio, quando vem dos israelenses”, disse Malik ao jornalista Jamil Chade, do UOL. A decisão de Israel se deu após Lula comparar o genocídio do povo palestino na Faixa de Gaza ao Holocausto.

"Foi muito estúpido da parte deles [israelenses]", disse o ministro das Relações Exteriores da Palestina. “Isso mostra estupidez, mostra falta de visão, mostra imaturidade política e falta de sabedoria”, completou. Ainda segundo ele, “estamos lidando um bando de indivíduos imaturos, que não respeitam o Direito Internacional".

Os ataques de Israel à Faixa de Gaza já deixaram cerca de 30 mil palestinos mortos, a maioria mulheres e crianças. Após o governo de Benjamin Netanyahu declarar Lula 'persona non grata', o governo brasileiro chamou o embaixador Frederico Meyer à Brasília para consultas, expressando sua insatisfação com a situação. O chanceler israelense, Israel Katz, disse que a situação será mantida até que Lula se retrate e desde então vem usando as redes sociais para atacar o presidente brasileiro. Lula, porém, não deverá se retratar.

Na entrevista, Malik também destacou que, antes dos ataques contra Lula, o governo sarelense já havia pedido a destituição do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, por ter criticado a ocupação ilegal dos territórios palestinos, uma das razões que resultaram no ataque do Hamas, no dia 7 de outro do ano passado.

"Não há limite para seu comportamento", ressaltou Malik. "Pergunte para nós. Vivemos sob a ocupação deles por 56 anos. Conhecemos eles muito bem. Talvez esse seja um episódio entre Brasil e Israel. Mas estamos lidando com tantos episódios todos os dias. Somos especialistas", ironizou o chanceler.

Ele também ressaltou a "coragem" de Lula ao repetir a acusação de genocídio poucos dias depois de ser criticado por Israel. "Não se pode virar as costas diante do sofrimento dos outros. Sofrimento humano é sofrimento humano. Ele sabe disso e vemos isso em suas declarações", afirmou.

Questionado sobre a comparação feita por Lula, Malik ressaltou que “depende de como ele disse. Não é apenas ao dizer 'nazista' que já saltamos da cadeira e passamos a ser acusados de antissemita”. "Não é por uma menção a Hitler que já se fala em ser anti-israel", pontuou.

“O que ocorreu em 1939, não estávamos lá para prevenir. Agora, estamos no poder e precisamos fazer o possível para evitar que algo similar ocorra. Não importa se é uma vida brasileira, israelense e ou palestina. O importante é se levantar pela humanidade”, destacou o chanceler.

