Lula discute genocídio na Faixa de Gaza com Colômbia, Chile e México nesta sexta-feira

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Nesta sexta-feira (1), em uma série de encontros em Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, o presidente Lula (PT) lidera discussões com líderes da América Latina e do Caribe sobre o genocídio do povo palestino promovido por Israel na Faixa de Gaza. O encontro ocorre um dia depois de Israel assassinar mais de uma centena de palestinos durante a distribuição de mantimentos provenientes de um raro comboio de ajuda humanitária.

Lula, junto com representantes da Colômbia, Chile e México, está buscando soluções para a escalada da violência na região. O presidente colombiano, Gustavo Petro; o ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren; e a secretária de Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, serão os participantes dessas discussões.

continua após o anúncio

Além dessas reuniões multilaterais, Lula tem agendado encontros bilaterais. Ele está programado para se reunir com os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Bolívia, Luis Arce, para discutir possíveis medidas conjuntas para abordar a crise em Gaza e outras questões regionais. Além disso, Lula também tem um encontro agendado com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, onde provavelmente serão discutidos os próximos passos a serem tomados pela comunidade internacional para lidar com a crise humanitária em Gaza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: