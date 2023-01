Lula diz a Macron que guerra do Brasil é contra a pobreza, não contra a Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou ao presidente da França, Emmanuel Macron, que o Brasil não fará parte das operações de guerra contra a Rússia, mas que está disposto a se engajar de forma ativa na busca pela paz. O recado foi dado na conversa mantida entre os dois líderes, na quinta-feira (26). Lula deixou claro que sua guerra é, hoje, contra a pobreza, informa o jornalista Jamil Chade no UOL.

O telefonema de mais de uma hora tratou de vários temas da agenda bilateral. Mas também serviu para que o francês iniciasse uma aproximação ao Brasil nos assuntos relacionados com a Ucrânia. Segundo relatos do Palácio do Planalto, não houve uma pressão indevida por parte de Macron, que ainda está construindo uma nova relação com o Brasil e quer restabelecer a confiança bilateral, depois de quatro anos de tensão com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mas, entre os europeus, não se esconde que o apoio irrestrito à democracia brasileira depois dos ataques de 8 de janeiro por bolsonaristas seria instrumentalizado para ganhar a simpatia de Lula em temas de interesse dos centros do poder do Velho Continente.

Mas Lula deixou claro que não vai adotar uma postura nos temas internacionais apenas para agradar aos novos aliados.

