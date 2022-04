Lula e Dilma manifestam apoio à candidatura de Mélenchon na França

Apoie o 247

247 - Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores manifestaram apoio à candidatura de Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, nas eleições presidenciais da França. O primeiro turno ocorre no próximo dia 10.

Mélenchon vem ganhando fôlego na disputa, mas esta permanece polarizada entre o atual presidente, Emmanuel Macron, e Marine Le Pen, de extrema direita. Segundo pesquisa Harris Interactive-Toluna para o primeiro turno, Macron aparece com 26,5%, enquanto Le Pen está com 23%. Mélenchon teria 17% dos votos enquanto Éric Zemmour, também da extrema direita, e Valérie Pécresse, da direita tradicional, dividiriam o quarto lugar, com 9,5% cada.

"Desejamos sucesso ao companheiro Jean-Luc Mélenchon e à França Insubmissa nas jornadas eleitorais dessa semana, que se inserem na luta pela paz, pela autodeterminação dos povos, por justiça e igualdade de direitos", diz a carta, assinada por Lula, Dilma e pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Apesar do apoio ao candidato da esquerda, Lula também tem boas relações com Macron, com quem se encontrou em novembro do passado.

