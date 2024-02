Lula e presidente do Egito pedem cessar-fogo imediato em Gaza e ampliam parcerias

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Abdul Fattah Al-Sisi, do Egito, se reuniram nesta quinta-feira (15) no Cairo para uma visita oficial de Estado, marcando o centenário das relações diplomáticas entre brasileiros e egípcios. O encontro abordou uma ampla gama de tópicos, incluindo um apelo por um cessar-fogo na Faixa de Gaza Gaza, esforços para aprofundar os laços comerciais, um convite para uma visita oficial ao Brasil, a assinatura de acordos e a consolidação de um novo patamar de relações, especialmente dentro de plataformas como Brics e G20.

Abordando a questão premente do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, ambos os líderes enfatizaram a urgência de reinstaurar um processo de paz no Oriente Médio e defenderam um cessar-fogo imediato. O presidente Lula, em sua segunda visita ao Egito, enfatizou a necessidade de cooperação intensificada entre as nações diante dos desafios globais atuais.

"Num momento em que deveríamos estar discutindo o aumento da produção de alimentos para o mundo, o crescimento econômico e a distribuição de renda, nos vemos envolvidos em guerra. A guerra não traz benefícios para ninguém; traz morte, destruição e sofrimento", lamentou o presidente Lula, reiterando seu apelo por reformas nas instituições de governança global. "É lamentável que as instituições multilaterais, criadas para lidar com essas situações, falhem em funcionar efetivamente."

O presidente Al-Sisi ecoou os sentimentos de Lula, destacando a necessidade crucial de um cessar-fogo imediato e sustentado, bem como a imperativa entrega de ajuda humanitária ao povo em Gaza. Ele enfatizou a fase pós-guerra, afirmando a necessidade de estabelecer um Estado palestino com Jerusalém como sua capital, e expressou gratidão pelo reconhecimento do Brasil ao Estado palestino.

O presidente brasileiro enfatizou a necessidade de reformar a estrutura do Conselho de Segurança da ONU, que se mostrou ineficaz na prevenção de conflitos como os da Ucrânia e de Gaza, com o poder de veto dificultando ações concretas. Ele observou que muitas das guerras recentes foram instigadas por nações que são membros do Conselho.

Expressando gratidão pelo apoio essencial do Egito, o presidente Lula agradeceu ao governo egípcio por facilitar a repatriação de 117 brasileiros-palestinos que estavam retidos em Gaza desde o início do conflito, como parte da "Operação Voltando em Paz".

Olhando para o futuro, o presidente Al-Sisi confirmou sua próxima visita ao Brasil em novembro, tanto para participar como líder convidado na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, quanto para uma visita oficial, a convite do presidente Lula. Esta visita marca a primeira viagem de um presidente egípcio ao Brasil desde a visita de Mohamed Morsi em 2013 e tem como objetivo fortalecer as relações comerciais entre os dois países, que têm prosperado desde a implementação do acordo do Mercosul em 2017.

Além da colaboração política e econômica, os líderes discutiram a cooperação cultural, incluindo o empréstimo de artefatos para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O presidente Al-Sisi expressou profundo pesar ao saber do incêndio devastador na instituição em 2 de setembro de 2018, que destruiu peças insubstituíveis do patrimônio mundial.

A reunião entre o presidente Lula e o presidente Al-Sisi representa um passo significativo para fortalecer as relações bilaterais e promover a cooperação em desafios regionais e globais.

