Lula é recebido por Xi Jinping no Grande Palácio do Povo, em Pequim (vídeo)

247 - Na manhã desta sexta-feira (14) - horário de Brasília -, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua esposa, Janja Lula da Silva, foram recebidos pelo presidente chinês, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, em Pequim. A recepção foi realizada a céu aberto na praça em frente ao palácio, ao lado da Praça da Paz Celestial.

Esta foi a primeira parte do encontro entre os dois líderes. Ainda hoje, está prevista uma cerimônia de troca de presentes, sessão de fotos e um jantar oficial oferecido pelo governo chinês. Após o jantar, Lula prometeu falar com a imprensa na Embaixada do Brasil em Pequim.

Durante a reunião, Lula e Xi Jinping devem assinar 15 acordos bilaterais e possivelmente discutir a guerra na Ucrânia. O Brasil está tentando se destacar no cenário internacional como uma nação que poderia ajudar a mediar uma solução para o conflito entre Ucrânia e Rússia.

A reunião ocorre no segundo dia da visita oficial de Lula à China, na quinta-feira (13), o presidente participou da cerimônia de posse de Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos BRICS.

