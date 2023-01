Lula está pronto para reiniciar relações com a Rússia em várias esferas, diz Matvienko

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Neste domingo (1º), Valentina Matvienko, a presidente do Conselho da Federação — câmara alta do parlamento russo —, declarou que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou sua prontidão e interesse em reiniciar as relações entre os dois países em diversas áreas.

A declaração de Matvienko chefiou a delegação da Rússia na cerimônia de posse de Lula, neste domingo (1º).

"O presidente recém-eleito [Lula] confirmou sua prontidão e interesse em reiniciar as relações russo-brasileiras em termos de aumento da cooperação comercial e econômica, na esfera científica, no campo técnico, na esfera da proteção ambiental e em uma variedade de outros campos", disse Matvienko a repórteres.

A Rússia e o Brasil têm a mesma ideia de como o mundo futuro deve ser baseado em uma ordem multipolar justa, disse Matvienko, acrescentando que ambos os países têm muito potencial para impulsionar a cooperação.

O chefe da câmara alta russa também enfatizou que Moscou vê Brasília como um parceiro importante e confiável. Os países celebrarão 195 anos de relações diplomáticas este ano, salientou Matvienko.

"Apreciamos muito o fato de que o Brasil segue uma política externa independente, não cede a influências e atos externos, preservando sua soberania, sua independência e defendendo seus interesses nacionais, e nisso também somos semelhantes", disse.

No sábado (31), Lula se reuniu com os chefes das delegações da Rússia e da Ucrânia. Matvientko também se reuniu com o vice-presidente cubano, Salvador Valdes Mesa, e com a presidente do Parlamento moçambicano, Esperança Bias.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.