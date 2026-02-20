Lula inaugura escritório da ApexBrasil em Nova Déli

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, nesta sexta-feira (20), o primeiro escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Nova Déli, capital da Índia. A abertura da unidade ocorreu durante visita oficial do chefe de Estado ao país asiático e integra a estratégia de ampliação da presença comercial brasileira no mercado indiano.

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a relevância da nova representação. “Inauguramos hoje, em Nova Déli, o primeiro escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) na capital indiana. Esta agência atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Brasil e Índia são duas das maiores nações do Sul Global. Tivemos corrente de comércio de US$ 15,2 bilhões em 2025, com muito espaço para crescimento”, escreveu.

O presidente acrescentou que “com a inauguração deste escritório da Apex em Nova Déli e o Fórum Empresarial Brasil-Índia, que realizaremos amanhã com a presença de empresários brasileiros e indianos, damos um passo importante para o aprofundamento das relações de cooperação e comércio com a Índia”. O seminário empresarial está programado para este sábado (21) e reunirá representantes do setor produtivo dos dois países.

A unidade em Nova Déli é o 11º escritório internacional da ApexBrasil. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), ao qual a agência está vinculada, avalia que a nova estrutura “representa um avanço estratégico no fortalecimento das relações comerciais bilaterais entre Brasil e Índia”.

O secretário-executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, participou da cerimônia de inauguração. De acordo com ele, a abertura da representação consolida a presença permanente do Brasil em um mercado considerado estratégico, ampliando o apoio às empresas nacionais interessadas em exportar, atrair investimentos e acompanhar mais de perto as oportunidades geradas pelo dinamismo da economia indiana.

Segundo levantamento da ApexBrasil sobre o perfil de comércio e investimentos da Índia, foram mapeadas cerca de 378 oportunidades de exportação para o Brasil em áreas como minerais, máquinas, alimentos, tecnologias em saúde e energias renováveis. Em 2025, as exportações brasileiras para o mercado indiano somaram US$ 6,9 bilhões, o maior valor registrado nos últimos vinte anos.

O intercâmbio comercial entre Brasil e Índia alcançou US$ 15 bilhões em 2025, o maior patamar da série histórica, com crescimento de 25,5% em relação ao ano anterior. Os dois países estabeleceram a meta de atingir US$ 20 bilhões em comércio bilateral até 2030 e iniciaram negociações para ampliar o Acordo de Comércio Preferencial Mercosul–Índia, com o objetivo de aprofundar a integração econômica e ampliar o acesso a mercados.