Lula parabeniza Castillo por vitória nas eleições do Peru: “representa mais um avanço na luta popular”

O professor e sindicalista Pedro Castillo, candidato da esquerda peruana, derrotou a candidata de extrema direita Keiko Fujimori, com uma vantagem de 72 mil votos e 100% das urnas apuradas edit

247- O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais nesta quinta-feira (10) para parabenizar o professor e sindicalista Pedro Castillo, candidato da esquerda peruana, que venceu as eleições presidenciais do país, com uma vantagem de 72 mil votos e 100% das urnas apuradas.

“Quero parabenizar @PedroCastilloTe pela importante vitória no Peru e saudar o povo peruano pelas eleições livres e democráticas. O resultado das urnas peruanas é simbólico e representa mais um avanço na luta popular em nossa querida América Latina”, disse Lula.

O povo está cansado. Liga a televisão, tá lá o Bolsonaro mentindo. Vai ver o jornal, tá lá o filho dele inventando uma fake news. Não há uma única mensagem de paz. É só ódio. Se for necessário pra tirar o Bolsonaro que eu seja candidato, não tenham dúvida que serei. June 9, 2021





O perfil da “Oficina Nacional de Procesos Electorales” (ONPE) indicou que Castillo possui 50,204% dos votos válidos. Já Keiko Fujimori, representante da extrema direita, obteve 49,796% dos votos.

#ONPEinforma [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] Actas contabilizadas para fórmula de presidente y vicepresidentes a las 09:19 horas del 10 de junio. pic.twitter.com/OReknNDwiG — ONPE (@ONPE_oficial) June 10, 2021

