Lula propõe novo organismo multilateral "para sentar com a Rússia e a Ucrânia e encontrar a paz"

Falando ao lado do chanceler da Alemanha, o presidente Lula também afirmou que está "na hora de a China colocar a mão na massa para tentar ajudar a encontrar a paz" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula propôs um novo modelo para encontrar a paz na Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro do ano passado.

Falando durante coletiva de imprensa ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, após encontros bilaterais, Lula afirmou: "Nós queremos propor um G20 para discutir a questão do conflito Rússia-Ucrânia. Não interessa para ninguém aquela guerra, não interessa para nenhum outro país, eu nem sei se interessa mais para a Rússia ou para a Ucrânia".

"Essas coisas de vez em quando acontecem assim. As pessoas começam, depois até querem parar, mas não sabem como parar. O Brasil está disposto a dar contribuição. Acho que a China joga um papel importante, a Índia, a Indonésia. A gente tem que criar um clube ecológico e das pessoas que vão querer construir a paz", disse Lula.

Scholz havia feito anteriormente uma crítica velada à posição brasileira sobre o conflito: "Essa guerra não é uma questão europeia, mas uma questão que nos diz respeito a todos, porque é uma violação flagrante do direito internacional e da ordem internacional que acordamos em conjunto, é a base da nossa cooperação no mundo. Ninguém pode alterar fronteiras de forma violenta, isso pertence ao passado, e a soberania dos estados é inviolável, é algo que nos une. Isso deve ser o nosso objetivo, enquanto democracias temos que nos unir também nessa questão para evitar o retorno à lei do mais forte".

Lula então elaborou sobre a proposta do novo grupo, dizendo que irá procurar presidentes para criar uma "instituição multilateral para sentar com a Rússia e a Ucrânia para encontrar a paz".

Ele também afirmou que está "na hora de a China colocar a mão na massa para tentar ajudar a encontrar a paz".

Scholz então respondeu, dizendo que "para encontrar a paz, a Rússia não pode manter os territórios que diz ter conquistado".

Lula foi questionado sobre uma declaração passada, na qual disse que tanto Zelensky como Putin são culpados pelo conflito. Sobre isso, ele respondeu, no mesmo tom: "quando um não quer dois não brigam"

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.