Lula reafirma apoio à candidatura de Bachelet na ONU

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou neste sábado (28) o apoio do Brasil à candidatura da ex-presidente chilena Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas. A declaração ocorre após o atual governo do Chile retirar oficialmente o respaldo à candidatura.

De acordo com a Agência France Presse, Bachelet havia sido indicada em fevereiro pelo governo do presidente chileno Gabriel Boric, com apoio conjunto de Brasil e México, para suceder o atual secretário-geral António Guterres, cujo segundo mandato se encerra em 31 de dezembro.

Em publicação na rede social X, Lula reafirmou o compromisso brasileiro com a candidatura da ex-presidente chilena. “O Brasil continuará a apoiar, em conjunto com o México, a candidatura de Michelle Bachelet ao cargo de Secretária-Geral da ONU”, escreveu.

O presidente brasileiro destacou ainda as credenciais da candidata: “Ela tem todas as credenciais para ser a primeira mulher latino-americana a liderar a organização, promovendo a paz, fortalecendo o multilateralismo e recolocando o tema do desenvolvimento sustentável no centro da agenda internacional”.

O apoio à ex-chefe de Estado também foi reiterado pela presidente do México, Claudia Sheinbaum. Em entrevista coletiva realizada na quarta-feira, Sheinbaum declarou: “Consideramos que Bachelet é uma pessoa ideal para dirigir as Nações Unidas. E da nossa parte vamos continuar apoiando”.

Apesar do respaldo de Brasil e México, o cenário diplomático sofreu um revés na última semana. O novo presidente chileno, José Antonio Kast, anunciou a retirada do apoio do país à candidatura de Bachelet. Em declaração à imprensa, Kast afirmou que manter o apoio à ex-presidente teria um “custo importante” para o Chile, sem detalhar os motivos.

A disputa pelo comando da ONU ocorre em um contexto histórico marcado pela ausência de mulheres no cargo. Em cerca de 80 anos de existência da organização, nenhuma mulher ocupou a secretaria-geral. Além disso, a América Latina só esteve à frente da entidade uma única vez, com o diplomata peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 e 1991.

Segundo uma prática não oficial — e nem sempre seguida —, a escolha do secretário-geral ocorre por meio de um sistema de rodízio entre regiões. Neste ciclo, a indicação caberia à América Latina, o que reforça a relevância da candidatura de Bachelet no cenário internacional.