Lula recebe chanceler alemão e fala em retomar parceria "para desenvolvimento sustentável, investimentos e geração de empregos"

Olaf Scholz chega ao Brasil nesta tarde para uma reunião com Lula e empresários

247 - O presidente Lula (PT) recebe em Brasília nesta segunda-feira (30) o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Pelo Twitter, o mandatário brasileiro afirmou: "vamos trabalhar para retomar uma relação de amizade e cooperação entre nossos países, para desenvolvimento sustentável, investimentos e geração de empregos".

A cerimônia de chegada de Scholz está prevista para ocorrer às 15h30.

O alemão se reunirá com Lula para uma agenda bilateral às 15h45 e às 18h para uma reunião com o presidente brasileiro e delegações empresariais do Brasil e da Alemanha.

Às 18h30, ambos falam à imprensa e em seguida, às 19h30, acontece um jantar em homenagem a Scholz no Palácio do Itamaraty.

