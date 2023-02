Lula reúne-se com chanceler da França e reforça parceria na cultura, relações econômicas e defesa

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (8) com a chanceler da França, Catherine Colonna, no Palácio do Planalto, em Brasília, em preparação à visita do presidente Emmanuel Macron.

"Reforçamos os laços e a parceria entre Brasil e França na cultura, relações econômicas e defesa. Reforcei o convite ao presidente @EmmanuelMacron para visitar o Brasil e recebi o convite para retornar à França", disse Lula, em postagem no Twitter.

Colonna respondeu ao tuíte de Lula, declarando: "Muito honrada por ter sido recebida pelo Senhor Presidente, e contente com o diálogo que tivemos. Transmitirei seu convite ao presidente Macron".

Macron deve vir ao Brasil ainda neste semestre para participar da Cúpula da Amazônia, que vem sendo articulada pelo presidente Lula com os países que têm território no bioma, anunciou Colonna, após encontro com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira

“O presidente [Macron] está muito feliz em vir ao Brasil. A data poderia ser – eu disse no condicional – poderia ser na Cúpula da Amazônia”, disse a chanceler francesa.

Apesar do anúncio, as datas da cúpula ainda não estão definidas.

OCDE

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Colonna declarou que apoia o ingresso do Brasil na OCDE e disse que vê com bons olhos “as ambições do governo Lula de cumprir as normas internacionais em relação a desmatamento, as metas do Acordo de Paris e as regras de segurança dos alimentos".

