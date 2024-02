Lula se encontra com presidente egípcio para tratar do genocídio palestino por Israel

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) se reúne nesta quinta-feira (15) com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, na cidade do Cairo. O encontro tem como pauta central a escalada do conflito na Faixa de Gaza e a segurança dos brasileiros ainda presentes na região. A reunião adquiriu um novo significado diante do anúncio de Israel de expandir suas operações militares na cidade de Rafah, a única saída de Gaza, que abriga civis, incluindo mulheres e crianças, que fugiram dos confrontos em outras áreas palestinas.

Lula, em uma viagem de três dias pelo continente africano, foi recebido por al-Sisi em uma cerimônia oficial no palácio presidencial egípcio por volta das 11h (6h no Brasil), segundo a Folha de S. Paulo. Posteriormente, os dois líderes tiveram uma reunião bilateral fechada, onde o conflito em Gaza foi um dos principais tópicos em discussão.

Os interlocutores revelaram que Lula expressou sua gratidão ao ditador egípcio por auxiliar nas operações de evacuação de brasileiros da zona de conflito e solicitou apoio para retirar os compatriotas ainda presentes na região. Segundo o escritório do Brasil em Ramallah, há atualmente 10 cidadãos com dupla nacionalidade e nove familiares ou pessoas em processo de imigração.

A preocupação aumentou com a intensificação das operações israelenses em Rafah, devido ao potencial impacto sobre civis, especialmente mulheres e crianças. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota na terça-feira (13) alertando para "graves consequências" se Israel seguir com seu plano de ampliar as ações militares na região.

Além das questões relacionadas à crise em Gaza, Lula e al-Sisi assinarão acordos de cooperação nas áreas de comércio, agricultura, ciência e tecnologia. Também está previsto o anúncio do lançamento de um voo direto do Cairo para São Paulo.

Após o encontro com o líder egípcio, Lula seguirá com sua agenda na sede da Liga Árabe, onde se encontrará com o secretário-geral Ahmed Gheit e discursará em uma sessão plenária extraordinária em defesa do cessar-fogo, condenando as vítimas civis, especialmente mulheres e crianças, e defendendo um Estado Palestino viável economicamente.

Enquanto isso, negociações para um cessar-fogo estão em andamento no Cairo, com a participação do Egito, Israel, Hamas, Qatar e Estados Unidos. Embora o Brasil não participe diretamente desses esforços, especialistas acreditam que as declarações de Lula, tanto ao lado de al-Sisi quanto na Liga Árabe, possuem peso significativo no contexto atual.

