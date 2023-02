Lula se reúne com Bernie Sanders e Biden nos EUA

Um das pautas que serão tratadas não reunião é o avanço do extremismo de direita no mundo e a defesa da democracia edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com o presidente norte-americano Joe Biden e o senador Bernie Sanders Sanders na próxima semana nos EUA.Com Sanders Lula deve tratar sobre temas como o avanço do extremismo de direita no mundo e a defesa da democracia.

O encontro deve acontecer em 10 de fevereiro, após a reunião de Lula com Biden na Casa Branca, em Washington D.C. , capital do país.

