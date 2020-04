Lula sobre o coronavírus: Nova York é um alerta para a ignorância e arrogância de Trump

247 - Em entrevista ao economista Eduardo Moreira, o ex-presidente Lula falou do avanço do coronavírus no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Ele ressaltou a falta de um sistema público de saúde no país e afirmou que a situação do vírus em Nova York, estado que já apresenta um número de casos superior a qualquer país do mundo, é um alerta para a arrogância do presidente norte-americano, Donald Trump.

Ele criticou também a subnotificação dos casos no Brasil que, segundo o ex-presidente, tem por objetivo esconder a real situação da pandemia no País. “O Brasil sequer está testando para poder não mostrar a verdadeira face da irresponsabilidade do tratamento do coronavírus aqui no Brasil. O que está acontecendo em Nova York é um alerta para a ignorância e arrogância do Trump, para a ignorância e arrogância dos governantes que acham que podem resolver todos os problemas com discurso. Está provado cientificamente, por todos os cientistas responsáveis do planeta, de que a melhor arma para enfrentar o coronavírus enquanto a gente não descobrir uma vacina é o isolamento”.

Ao falar da precariedade da saúde nos EUA, Lula elogiou o SUS, e disse que a elite brasileira sempre trabalhou contra o sistema. “Fiquei assustado por como os países ricos não se prepararam também para enfrentar um vírus. Era muito fácil culpar a China, era muito fácil jogar a culpa na China. O dado concreto é que hoje a China tratou com mais competência o enfrentamento ao vírus do que todos os outros países. No Brasil tem muito vira-lata que acha que nos Estados Unidos tudo é melhor que no resto do mundo, a verdade é que o sistema de saúde nos Estados Unidos é muito precário, é muito precário. Os Estados Unidos não têm uma coisa similar ao SUS aqui no Brasil, que é uma coisa extraordinária e só não é melhor porque a elite trabalhou contra desde que ele foi criado na Constituição de 1988. A iniciativa privada nunca aceitou o SUS”.

