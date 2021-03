Lula também apela a Macron e a Putin por uma nova reunião do G20: "o mundo está em guerra"

"Apelo ao Presidente Emmanuel Macron: chame o G20. Ligue para Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin e o resto! Estamos em guerra, é a terceira guerra mundial e o inimigo é muito perigoso!", disse o ex-presidente Lula, que propõe uma reunião para tratar do acesso global às vacinas contra a Covid-19 edit

247 - Em sua entrevista ao Le Monde, Lula lançou um apelo ao presidente francês Emmanuel Macron para que convoque o G20. O gesto vem na sequência de idêntico apelo feito ao presidente dos EUA, Joe Biden, durante entrevista à CNN Internacional veiculada nesta quarta-feira (18).

Disse Lula ao Le Monde: “Apelo ao Presidente Emmanuel Macron: chame o G20. Ligue para Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin e o resto! Estamos em guerra, é a terceira guerra mundial e o inimigo é muito perigoso! A vacina não deveria ser um produto de mercado como é hoje, mas se tornar um bem comum da humanidade”.

Antes, havia apelado a Biden, na entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN: “Então uma coisa que eu gostaria de pedir ao Biden, através do seu programa, é que é muito importante que ele chame uma reunião do G20 urgentemente. Que ele chame os principais líderes do mundo e coloque na mesa um único problema: vacina, vacina, vacina! A responsabilidade dos líderes internacionais é tremenda”.

