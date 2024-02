Lula tem encontro a portas fechadas com ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov (vídeo)

Apoie o 247

Agência Sputnik - Encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o chanceler russo Sergei Lavrov teve início às 18h desta quinta-feira (22) em Brasília.

Compromisso acontece após a reunião de chanceleres do G20, que acontece no Rio de Janeiro.

Lavrov e a comitiva russa deixaram o Palácio da alvorada por volta das 19h15.

Mais cedo, com alguns problemas técnicos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que manteria uma reunião com o presidente brasileiro já que o Brasil resolveu todas as questões relacionadas ao abastecimento do avião da delegação russa.

"Acontece que aqui no Brasil praticamente não existem empresas que abastecem aeronaves que não sejam de propriedade de corporações ocidentais. Mas quero destacar a atuação dos anfitriões brasileiros, que fizeram de tudo para resolver essa questão. Essa reunião [com o presidente Lula] acontecerá hoje", disse Lavrov aos jornalistas, ao comentar relatos de que o voo do ministro para uma reunião com Lula estava em questão devido à falta de garantias de combustível de um distribuidor local.

A Rússia continua pronta para conversações de estabilidade estratégica com os EUA, mas precisa de incluir todos os pontos sem exceções, acrescentou Lavrov. ​

