Luta mundial contra a fome sofre revés por pandemia, diz secretário-geral da ONU

O combate global à fome recuou no mundo por causa da Covid-19 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A luta global contra a fome sofre um retrocesso como resultado da pandemia de Covid-19 e agora é urgente evitar uma crise de insegurança alimentar global, disse neste domingo (5) o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o diplomata aponta que em um planeta com comida suficiente para todos, existe a ameaça de uma grande fome e só juntos é possível enfrentar o problema, informa a Prensa Latina

Mais de 800 milhões de pessoas no mundo estavam desnutridas em 2020, o que representa uma em cada dez, de acordo com dados das Nações Unidas compartilhados por Guterres no Twitter.

PUBLICIDADE

Embora a ONU continue trabalhando com os países para erradicar a fome até 2030, a pandemia é um grande retrocesso para atingir essa meta, de acordo com estudos recentes.

PUBLICIDADE