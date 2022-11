Macri faz apologia ao nazismo e chama alemães de 'raça superior' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-presidente de direita da Argentina Mauricio Macri disse em uma entrevista à TV argentina que os alemães são "uma raça superior". A declaração de Macri, que respondia a uma pergunta sobre equipes que podem vencer a Copa do Mundo, gerou uma forte repercussão no país. As informações são do portal G1.

Durante entrevista ao canal TN, Macri, que segundo o apresentador "é muito fã de futebol", foi perguntando sobre seus favoritos para vencer o mundial do Catar.





"Entre os cinco candidatos que hoje podem ganhar, obviamente tem o Brasil, Portugal com jogadores muito bons, França também com jogadores muito bons e o último campeão e a Alemanha que nunca pode ser descartada porque é uma raça superior, sempre jogam até o final", disse.

A fala de Macri, que governou a Argentina entre 2015 e 2019, gerou fortes críticas nas redes sociais. Internautas do país criticaram a declaração, que reproduz a tese de raça superior da Alemanha nazista.

