Macron defende reforma previdenciária e diz que lei entrará em vigor até o fim do ano

Reuters - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira que uma nova lei profundamente impopular que aumenta a idade de aposentadoria é necessária e entrará em vigor até o fim do ano.

"Você acha que eu gosto de fazer essa reforma (previdenciária)? Não", disse Macron em entrevista à TF1 e à France 2 TV. "Mas não há cem maneiras de equilibrar as contas... essa reforma é necessária."

Até o governo aprovar o projeto de reforma sem votação, os protestos contra um projeto de lei que eleva a idade de aposentadoria em dois anos, para 64 anos, reuniam enormes e pacíficas multidões em comícios organizados por sindicatos.

Mas desde a decisão do governo de aprovar a reforma com uma medida constitucional que não exige uma votação no Parlamento na semana passada, protestos espontâneos em Paris e em outros lugares viram latas de lixo e barricadas incendiadas todas as noites em meio a confrontos com a polícia.

Isso, juntamente com as greves contínuas que afetam depósitos de petróleo, transporte público e coleta de lixo, representam o mais sério desafio à autoridade de Macron desde a revolta dos "coletes amarelos" há quatro anos.

Macron disse que o que chamou de "violência extrema" não é aceitável, embora respeite o direito a protestos pacíficos.

"Vamos garantir que uma vida o mais normal possível possa ser retomada diante dos poucos que bloqueiam as coisas", disse ele.

Nem uma remodelação do governo nem eleições antecipadas estão em jogo, mas sim uma tentativa de recuperar a iniciativa com medidas para envolver melhor os cidadãos e os sindicatos na tomada de decisões, disseram líderes políticos do lado de Macron.

Enquanto a oposição pediu que Macron demita sua primeira-ministra, Elisabeth Borne, que está no centro da reforma previdenciária, Macron a apoiou na entrevista e disse que a encarregou de ampliar ainda mais a maioria parlamentar.

"Ela (Borne) tem minha confiança para liderar este governo" e construir um programa legislativo para ter "menos leis, textos mais curtos e claros" e "continuar ampliando essa maioria o máximo que puder", disse ele.

As pesquisas mostram que a ampla maioria dos franceses se opõe à legislação previdenciária, bem como à decisão do governo de aprovar o projeto de lei no Parlamento na semana passada sem votação.

Mas Macron disse que permanecerá firme.

"Entre as eleições de curto prazo e o interesse geral do país, eu escolho o interesse geral... não vamos tolerar nenhuma desobediência", disse ele.

