Macron diz que Europa precisa abandonar a soja brasileira para salvar a Amazônia

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta terça-feira (12) que a União Europeia abandone a compra de soja oriunda do Brasil, num esforço de preservação da floresta Amazônica.

"Continuar a depender da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia", afirmou Macron em vídeo nas redes sociais.

Em meio ao evento "One Planet Summit", cúpula que acontece em Paris e que neste ano é dedicada à preservação da biodiversidade, Macron defendeu que a Europa seja coerente com suas políticas ambientais.

"Quando importamos a soja produzida a um ritmo rápido a partir da floresta destruída no Brasil, nós não somos coerentes", afirmou. "Nós precisamos da soja brasileira para viver? Então nós vamos produzir soja europeia ou equivalente", completou.

Ao todo, cerca de 30 chefes de Estado, empresários e representantes de ONGs participam das discussões do "One Planet Summit". Entre eles estão o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a chanceler alemã Angela Merkel e o chefe de governo britânico, Boris Johnson, que organiza a próxima conferência da ONU sobre o clima.

