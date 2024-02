Macron pede a Netanyahu que pare os ataques israelenses a Gaza

Apoie o 247

Prensa Latina - O presidente da França, Emmanuel Macron, instou nesta quarta-feira (14), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a encerrar as operações militares israelenses na Faixa de Gaza, onde são relatadas dezenas de milhares de vítimas civis.

Segundo o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, numa conversa telefônica o presidente francês alertou o seu interlocutor para os danos humanos e a situação humanitária na Faixa de Gaza, sob bombardeios indiscriminados e um bloqueio total por parte de Israel.

Macron manifestou também oposição a uma ofensiva contra a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, onde se refugiam cerca de 1,4 milhão de palestinos, cidade alvo de agressão nos últimos dias.

Nesse sentido, o presidente disse a Netanyahu que os ataques a Rafah só podem levar a uma nova magnitude do desastre humanitário, tal como o deslocamento forçado da população de Gaza.

O chefe de Estado francês insistiu na violação do Direito Internacional Humanitário que constitui o deslocamento de civis e alertou para os riscos de uma escalada regional do conflito.

Macron também se referiu ao compromisso com a segurança de Israel e defendeu a libertação de todos os reféns ainda detidos pelo Hamas.

Macron apelou à solução de dois Estados, vivendo em paz e segurança, como a única solução viável para o conflito e a crise de longa data no Médio Oriente, posição que defendeu esta quarta-feira.

Na véspera, a França sancionou quase trinta colonos israelitas responsáveis ​​pela violência contra os palestinos na Cisjordânia ocupada, uma medida que consiste numa proibição administrativa de entrada em território francês.

Não foram divulgadas as respostas de Netanyahu.

