Macron pede aos franceses que não entrem em pânico com risco de apagões

Sputnik - Neste sábado (3), o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu aos cidadãos de seu país que mantenham a calma diante de possíveis cortes de energia ao longo do inverno em meio à crise energética europeia.

A declaração de Macron foi feita em entrevista ao jornal francês Le Parisien, na qual comentou o risco de apagões na França durante o inverno.

"Vejo muita preocupação com isso, mas não entrem em pânico! É responsabilidade do governo elaborar cenários para lidar com qualquer situação", disse o presidente da França.

Macron acrescentou que, se os cidadãos franceses cooperarem e cumprirem o chamado plano de sobriedade energética, o pior cenário será evitado. "Vamos sobreviver ao inverno", assegurou o mandatário.

Na quinta-feira (1º), a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, também pediu aos cidadãos franceses para usarem menos energia e evitar blecautes no país.

No início de outubro, o governo francês lançou um plano de sobriedade energética para enfrentar o inverno. O objetivo é reduzir o consumo de energia da França em 10% em dois anos e garantir que o país passe o inverno sem escassez de gás ou eletricidade.

As medidas do plano incluem também um pedido para limitar o aquecimento doméstico a um máximo de 19 graus Celsius e desligar a iluminação após as 10h00. O plano cita ainda o incentivo ao trabalho remoto.

