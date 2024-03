Macron pede que UE não seja 'covarde' na Ucrânia e prejudica relação entre França e Alemanha

Apoie o 247

Sputnik - Poucos dias após gerar repúdio entre os líderes europeus e dos Estados Unidos ao sugerir o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia, o presidente francês Emmanuel Macron reacende a polêmica, tensionando a relação com a Alemanha.

De acordo com o meio de comunicação norte-americano Politico, as tensões entre Berlim e Paris se intensificaram desde a última terça-feira (5), quando o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, respondeu a Macron por exortar a Europa a não ser "covarde" na defesa da Ucrânia.

"Claramente, a Europa enfrenta um momento em que será necessário não ser covarde", declarou Macron, acrescentando que as pessoas "nunca querem ver as tragédias que estão por vir".

Horas depois, Pistorius rebateu afirmando que a linguagem do presidente francês era contraproducente.

"Realmente não precisamos, pelo menos na minha perspectiva, falar sobre botas no chão ou ter mais ou menos coragem. Isso realmente não ajuda a resolver os problemas que temos na assistência à Ucrânia", disse Pistorius aos repórteres durante uma coletiva de imprensa com seu homólogo sueco, Pal Johnson.

Posteriormente, Macron afirmou que a Alemanha não era alvo de seus comentários, mas que era "necessário" abalar os aliados da França.

"Se formos passivos [...] corremos o risco de sofrer reveses no terreno, de enfrentar possíveis desilusões nos Estados Unidos", alertou o presidente francês.

Segundo o Politico, a relação entre a França e a Alemanha tem estado tensa nos últimos meses devido à maneira como ambas as nações lidam com o conflito na Ucrânia. Enquanto os alemães adotam uma postura moderada, o presidente francês emite declarações consideradas irresponsáveis pelos líderes europeus e da OTAN.

"As tensões franco-alemãs sobre a guerra na Ucrânia estão aumentando. A França há muito tempo se sente frustrada pelo fato de a Alemanha considerar as relações com Washington a pedra angular da segurança europeia, enquanto a Alemanha se irrita com a conversão tardia de Macron em um autoproclamado líder belicista, especialmente quando Berlim forneceu muito mais armas à Ucrânia do que Paris", explica a mídia americana.

