Macron toca tambor com Olodum e visita pontos turísticos (vídeo)

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou em Salvador (BA) nesta quarta-feira (5) para uma agenda marcada por encontros culturais e articulações diplomáticas. As informações são do Metrópoles, que registrou a chegada do líder francês ao Brasil e os primeiros compromissos oficiais antes de sua participação na COP30, em Belém.

Macron foi recebido no aeroporto pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, e pelo governador baiano Jerônimo Rodrigues (PT). A visita começou com um roteiro turístico pelo Centro Histórico da capital, onde o presidente caminhou entre moradores, posou para fotos, segurou um bebê e participou de uma apresentação do Olodum, tocando tambor ao lado dos músicos do grupo — cenas que circularam amplamente nas redes sociais e na mídia francesa.

Festival marca início da agenda oficial

O ponto central da passagem por Salvador foi a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil–França: Diálogos com a África, iniciativa voltada ao intercâmbio artístico e à troca de experiências entre jovens brasileiros, franceses e africanos. Ao lado da ministra do Desenvolvimento Econômico da França, Emmanuelle Caroit, e de autoridades brasileiras, Macron destacou a importância de apoiar a produção cultural.

Durante sua fala no evento, o presidente agradeceu entidades, instituições e pessoas que investem em artistas e projetos culturais. O festival, realizado na capital baiana, simboliza uma parceria que o governo da Bahia pretende fortalecer com a França, especialmente na área de formação e cooperação cultural.

Repercussão nas redes e acenos políticos

Nas redes sociais, Macron afirmou que seguirá nesta quinta-feira (6/11) para Belém, onde participará da abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O governador Jerônimo Rodrigues também publicou registros do encontro, ressaltando o caráter simbólico da presença do presidente francês na Bahia.

“Ao lado do presidente Emmanuel Macron, da professora Tatiana Velloso, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, do secretário Bruno Monteiro e de representantes das embaixadas, celebramos um momento simbólico da parceria entre Bahia e França”, escreveu.

O dia foi marcado por grande presença popular nas ruas, com moradores acompanhando o trajeto do líder francês e celebrando sua interação espontânea com o público.

Rumo à COP30

Após a agenda cultural na Bahia, Emmanuel Macron segue para o Pará, onde cumprirá compromissos ligados às negociações climáticas. Sua presença na COP30 reforça a intenção da França de ampliar o diálogo internacional sobre políticas ambientais, transição energética e financiamento climático — temas centrais da conferência.

A etapa baiana encerrou-se com forte simbologia: a aproximação entre Brasil e França no cenário cultural e diplomático, e a expectativa de novos anúncios durante os encontros oficiais em Belém.