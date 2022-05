Macron toma posse prometendo novo governo e não apenas continuidade do anterior

Apoie o 247

Agência Brasil - Emmanuel Macron foi empossado, neste sábado (7), para seu segundo mandato como presidente da França e prometeu liderar o país com um “novo método”, enquanto seus adversários políticos começaram a campanha para as eleições legislativas do próximo mês.

Em um país onde o presidente raramente é reeleito, Macron recebeu 58,5% dos votos no segundo turno contra Marine Le Pen, de extrema direita, apesar da forte oposição às suas políticas pró-negócios e uma proposta para aumentar a idade de aposentadoria.

Em um curto discurso, ele falou sobre a necessidade de inovar em um momento de desafios sem precedentes para o mundo e para a França, e disse que seu segundo mandato seria “novo” e não meramente uma continuação dos seus primeiros cinco anos no poder.

“Precisamos inventar um novo método juntos, longe das tradições e rotinas desgastadas, com o qual podemos construir um novo contrato produtivo, social e ecológico”, disse, prometendo agir com “respeito” e “consideração”.

Enquanto isso, uma nova união política da esquerda - uma coalizão formada pelo Partido Socialista, do ex-presidente François Hollande, o partido de esquerda França Insubmissa (LFI), os Verdes e o Partido Comunista - espera impedir que Macron tenha maioria no Parlamento na eleição de 12 a 19 de junho.

