Macron vai à China e abandona país em meio aos protestos contra a reforma da Previdência

PARIS, 31 de março (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, irá à China na próxima semana para uma rara visita à superpotência em ascensão, em um estranho ato de equilíbrio entre suas ambições de estadista global e sua luta para conter embaraçosos protestos previdenciários em casa.

O líder francês, cuja decisão de forçar a muito disputada legislação previdenciária ao parlamento no início deste mês provocou confrontos e violência nas cidades francesas, está tentando manter sua ocupada agenda diplomática nos trilhos.

Mas as cenas caóticas de pilhas de lixo queimando em Paris, que foram transmitidas para todo o mundo, já obrigaram Macron a cancelar uma visita de Estado do rei Charles da Grã-Bretanha, um constrangimento que não passou despercebido nos círculos diplomáticos.

"É uma coisa muito prestigiosa receber a primeira visita do rei da Inglaterra ao exterior, não acontece todos os dias. Se você não conseguir, é um problema", disse o embaixador de um país europeu à Reuters.

"Está claro que o está enfraquecendo", disse outro diplomata da UE. "É difícil medir o impacto, mas existe um."

Os protestos, que farão com que os sindicatos realizem uma 11ª greve nacional durante o período de Macron em Pequim, ocorrem no momento em que o presidente francês tenta recuperar a iniciativa na guerra na Ucrânia e desempenhar um papel de liderança na Europa.

Isso não escapou aos observadores chineses.

"Os protestos trazem uma grande quantidade de risco e a França precisa de um destaque diplomático, especialmente porque quer desempenhar o papel de líder da Europa", disse Wang Yiwei, diretor do Centro de Estudos Europeus da Universidade Renmin, na China.

Macron também precisará ter em mente a tática da China de dividir para reinar, disse um diplomata não ocidental que sugeriu que a China pode tentar usar a viagem para colocar uma cunha no campo ocidental e atrair a França para longe dos Estados Unidos.

LINHA VERMELHA NA RÚSSIA

De sua parte, Macron quer enviar um aviso claro a seu colega Xi Jinping, que foi recebido no Kremlin pelo presidente russo Vladimir Putin no início deste mês, de que a Europa não aceitará que a China forneça armas à Rússia, agora com um ano de invasão de Ucrânia.

"Nossa mensagem será clara: pode haver uma tentação de se aproximar da Rússia, mas não ultrapasse essa linha", disse um importante diplomata francês.

Analistas dizem que a decisão de Putin de posicionar armas nucleares na Bielo-Rússia pode oferecer uma oportunidade para a França pressionar a China a se distanciar da Rússia neste ponto, já que Pequim há muito denuncia a proliferação nuclear.

"A França é uma potência nuclear, tem esta carta para jogar", disse Antoine Bondaz, do think tank francês FRS.

No entanto, um diplomata baseado em Bruxelas disse que muitos na Europa duvidam que ele possa ter sucesso em seu objetivo anteriormente declarado de pressionar a China a pressionar Moscou para acabar com a guerra. "Muitos em Bruxelas reviram os olhos quando você menciona isso", disse ele.

Diplomatas franceses estão minimizando o impacto que os protestos em casa podem ter na credibilidade de Macron no exterior. Eles apontam que Xi enfrentou seus próprios protestos no final do ano passado, em uma rara demonstração de desobediência civil às restrições do COVID-19.

"Os chineses desempenharão um bom papel de equilíbrio. Eles precisam de um bom relacionamento com a Europa, então não vão querer brincar com os problemas internos de Macron", disse outro diplomata francês.

Em meio ao agravamento das relações entre Washington e Pequim, que atingiram o auge no mês passado depois que os EUA derrubaram um balão chinês sobrevoando seu território, a Europa está tentando traçar seu próprio caminho.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que acompanhará Macron em Pequim, disse que o bloco busca "desassociar" diplomática e economicamente em um momento em que a China exerce maior controle sobre as empresas, sem "desvincular".

Analistas dizem que a deterioração do relacionamento da China com os EUA dá à Europa um pouco mais de influência, com o vasto mercado único da UE se tornando mais crucial para a China.

Isso pode ser uma oportunidade para Macron, que pressionou a Europa a reforçar sua "autonomia estratégica", mas também espera que a França e o restante da UE possam se beneficiar da reabertura da economia chinesa após anos de pandemia.

"Macron pode transmitir uma mensagem de que a Europa quer se envolver com a China, mas que será difícil se a China continuar no caminho que está seguindo atualmente com a Rússia", disse Noah Barkin, analista do Rhodium Group.

