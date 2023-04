Macron volta transformado da China e mais distante dos EUA

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse em comentários publicados neste domingo que a Europa não tem interesse em uma aceleração da crise em relação a Taiwan e deve seguir uma estratégia independente tanto de Washington quanto de Pequim.

Macron acaba de retornar de uma visita de Estado de três dias à China, onde recebeu calorosas boas-vindas do presidente Xi Jinping. A China iniciou exercícios em torno de Taiwan no sábado, irritada com a reunião da presidente taiwanesa Tsai Ing-wen com o presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Kevin McCarthy, na quarta-feira.

A China vê Taiwan, governada democraticamente, como seu próprio território, e nunca renunciou ao uso da força para colocar a ilha sob seu controle. O governo de Taiwan se opõe veementemente às reivindicações da China.

Macron disse que a Europa não deve acelerar o conflito, mas aproveitar o tempo para construir sua posição como um terceiro polo entre a China e os Estados Unidos, em comentários ao jornal francês Les Echos e ao Politico feitos durante sua visita à China.

"O pior seria pensar que nós, europeus, devemos nos tornar seguidores desse tema e nos adaptar ao ritmo americano ou a uma reação exagerada chinesa", disse ele em uma matéria do Político.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.