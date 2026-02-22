Madrid celebra 46 anos do PT e posse da nova coordenação com ato internacional de apoio a Lula

247 - Em meio à abertura do Carnaval no Brasil, Madrid foi palco de um encontro político internacional que combinou a celebração dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores com a festa de posse da nova coordenação do Núcleo do PT Madrid. Longe do ruído do Carnaval brasileiro — pouco presente na vida pública espanhola — a militância no exterior realizou um ato marcado por articulação política, solidariedade internacional e emoção coletiva.

A nova coordenação tomou posse após a eleição realizada em 24 de janeiro, na qual a chapa liderada por Renecéya de Mello (Renê de Madrid) saiu vitoriosa. O momento simbolizou a continuidade do trabalho político do Núcleo e o fortalecimento da organização da militância brasileira na Espanha.

O espaço ficou completamente lotado, com público ocupando o hall de entrada e até a calçada, demonstrando a capacidade de mobilização da comunidade brasileira no exterior.

Em sua intervenção, Renê destacou o papel estratégico da militância internacional na defesa da democracia brasileira e na construção de uma ampla rede de solidariedade em apoio à candidatura de Lula à presidência em 2026. A coordenadora também reconheceu publicamente a contribuição de Edineia da Silva, agradecendo o aprendizado político acumulado na trajetória do Núcleo.

O ato reuniu representantes de partidos de esquerda e dirigentes sindicais espanhóis, evidenciando o caráter internacionalista do PT. Participaram Fran Pérez, responsável por Direitos Humanos e Relações Internacionais da Izquierda Unida; Diana Paredes Choquehuanca, deputada do Más Madrid nascida em Lima (Peru); María Teresa Pérez, secretária internacional do Podemos; e José Cepeda, eurodeputado e secretário de Assuntos Internacionais e União Europeia do PSOE de Madrid.

Também enviaram vídeos de saudação Hana Jalloul, secretária de Política Internacional e Cooperação ao Desenvolvimento do PSOE, e Jesús Gallego, secretário de Política Internacional da UGT, reafirmando o apoio à articulação internacional e à candidatura de Lula.

A presença sindical teve papel central no evento. Intervieram Mecki Hamed Guerrero, responsável pela área Américas da Secretaria de Política Internacional da UGT, e Felix A. Ovejero, adjunto da Secretaria Internacional e Cooperação de Comisiones Obreras (CCOO), que ressaltaram a importância da cooperação entre movimentos sindicais e forças progressistas na defesa dos direitos sociais e democráticos.

No encerramento, o Secretário-Geral do Núcleo, David Domínguez Carreta, estabeleceu um paralelo entre a fundação do PT e a tradição do socialismo espanhol, evocando a figura histórica de Pablo Iglesias Posse, fundador do PSOE e da UGT, como símbolo da continuidade das lutas da classe trabalhadora. O momento culminou com todas e todos no palco cantando a Internacional Socialista, em um dos trechos mais emocionantes da noite.

A celebração seguiu com o tradicional bolo de aniversário, pão com mortadela e confraternização entre militantes, reafirmando a dimensão popular e comunitária do encontro.

Realizado na sexta-feira que marcava o início do Carnaval no Brasil, o evento demonstrou que, mesmo longe da festa nas ruas brasileiras, a militância no exterior mantém viva a organização política e o compromisso com a democracia.