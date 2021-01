Maduro afirma que tentativa de instalação de estado paralelo na Venezuela fracassou

Presidente Nicolás Maduro participou de uma cerimônia de abertura do ano Judiciário em 2021 edit

Sputnik Brasil - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta sexta-feira (22) que governos estrangeiros falharam ao tentar instalar um estado paralelo no país e a nação venezuelana está mais forte do que nunca.

Maduro participou de uma cerimônia de abertura do ano Judiciário em 2021. "Pretendia-se em 2017 construir o triângulo perverso em Bogotá, Miami e Madrid, um estado fantasioso, paralelo e virtual; quanto dano fizeram para a Venezuela, mas hoje podemos dizer que o estado nacional triunfou, a Venezuela é mais forte e estamos diante de um Poder Judiciário mais fortalecido", afirmou.

Maduro lembrou que os líderes da oposição tentaram duplicar da Colômbia as funções do Tribunal Superior de Justiça (TSJ), do Ministério Público, da Controladoria e da Procuradoria-Geral da República, instalando instituições paralelas e ilegais na Venezuela.

Nesse sentido, afirmou que o Estado conseguiu superar os ataques e que há na Venezuela uma justiça favorável.

"O Estado venezuelano soube seguir em frente e hoje podemos dizer que estamos em melhor posição para dar os passos necessários na luta por uma justiça célere, efetiva e justa, justiça para os humildes, pobres e trabalhadores, a favor dos interesses da nação", afirmou.

O presidente destacou que seu país possui um poder Judiciário poderoso, prestigiado e bem administrado.

Maduro dirigiu-se aos juízes venezuelanos, sobre os quais "a verdade repousa e são o epicentro da justiça e da paz" da Venezuela.

