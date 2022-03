Maduro confirma reunião com delegação dos EUA e sinaliza normalização da relação entre os dois países

Apoie o 247

Telesur com Sputnik - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que se reuniu no último sábado (5) com uma delegação enviada pelo governo Biden a Caracas e que seu governo já tomou medidas para proteger economia por conta da crise da Ucrânia.

A primeira grande reaproximação entre EUA e Venezuela desde 2019 parece ter acontecido em função da crise envolvendo a Ucrânia.

O presidente informou, em discurso durante reunião com o alto comando político, o conselho de vice-presidentes e o alto comando militar, que o palácio presidencial recebeu a delegação dos Estados Unidos como "recebi outros governos do mundo em outras ocasiões".

"Tivemos um encontro respeitoso, cordial, muito diplomático entre a delegação do governo dos Estados Unidos e o venezuelano, fizemos no escritório presidencial principal, lá estavam as bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela e estavam lindas, unidas como deveriam ser", disse Maduro.

Além disso, o presidente indicou que seu governo vai continuar as negociações, a coordenação e uma agenda positiva entre os dois países. Embora não tenha dado detalhes sobre os assuntos discutidos na reunião, ele qualificou as informações divulgadas nas redes sociais como especulação.

"Todas as versões que saíram são pura mentira, pura especulação, nos apegamos à verdade, à boa vontade, à boa diplomacia e ao bom senso de realidade para avanço da paz na região. Os temas que foram discutidos, foram discutidos, as questões que foram acordadas, foram acordadas e continuaremos em frente", comentou.

Além de estabelecer contato diplomático com os EUA e ampliar o diálogo nacional, Maduro afirmou, nesta terça-feira (8), que já tomou medidas para proteger a economia do país.

"Já tomamos medidas para proteger nossa economia, o direito à alimentação de nosso povo, medidas no campo da democracia e da política, para nos ativarmos de forma modesta para que nos diferentes cenários do mundo trabalhemos verdadeiramente por acordos de paz, por diminuir o conflito armado que há na Ucrânia", disse ele.

Maduro destacou que seu governo está conversando com os parceiros da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e países associados) que decidiram continuar com o aumento planejado na produção de petróleo em 400.000 barris diários em abril, e disse que a Venezuela "sempre estará na vanguarda das iniciativas para estabilizar o mercado de petróleo, o mercado de gás e o mercado de energia".

Em dezembro de 2020, o Ministério do Petróleo da Venezuela anunciou que, pela primeira vez desde 2018, a produção de petróleo do país ultrapassou um milhão de barris.

